В Госдуме высказались о возможной карьере Овечкина в политике

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова не стала ничего советовать российскому нападающему и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину по поводу его возможной политической карьеры.

Ее слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Это непростая тема, для Саши особенно. Потому что у политиков и депутатов очень много ограничений, которые Александру выполнить будет непросто: недвижимость за рубежом и много другого. Поэтому нужно ли это Саше и его семье?» — заявила она.

Овечкин — единственный россиянин, который преодолел отметку в 1500 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Это произошло в октябре 2025 года. В 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26 Овечкин смог забросить всего две шайбы, а за всю карьеру у него их 899, и следующий гол для нападающего должен стать юбилейным. Овечкин продолжает погоню за рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ с учетом плей-офф: на счету россиянина 976 (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Следующий матч «столичные» проведут против «Сент-Луис Блюз» 6 ноября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:30 по московскому времени.