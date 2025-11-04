"Питтсбург" проиграл "Торонто", несмотря на голевой пас Малкина

"Торонто" со счетом 4:3 обыграл "Питтсбург" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© nhl.com/penguins

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (44-я минута), Вильям Нюландер (45, 47) и Бобби Макманн (54). У проигравших отличились Эрик Карлссон (14) и Бенжамин Киндел (18, 32). Результативную передачу на свой счет записал российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин.

"Питтсбург" занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 18 очков в 14 матчах. "Торонто" располагается на 3-й позиции Атлантического дивизиона с 15 очками по итогам 13 встреч. В следующем матче "Питтсбург" в ночь на 7 ноября по московскому времени примет "Вашингтон", "Торонто" днем ранее сыграет дома против "Юты".