«Это отстой»: Овечкин о четырех поражениях «Вашингтона» подряд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения команды от «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что в команде понимают проблему. Его слова приводит официальный аккаунт клуба в социальной сети X.

«Игра в большинстве не удалась, но как я уже говорил, мы просто должны держаться вместе, продолжать усердно работать и стараться использовать то, что у нас есть. Я не буду говорить, что именно не работает, это зависит от нас, мы разберемся. Да, конечно, это отстой», — заявил он.

В ночь на 2 ноября «Вашингтон» на выезде проиграл «Баффало» — 3:4. Основное время завершилось ос счетом 3:3, исход матча решился в серии послематчевых буллитов. Овечкин не сумел отличиться результативными действиями по ходу игры, а также не реализовал свой буллит.

Безголевая серия хоккеиста достигла уже четырех матчей. В первых 12 играх регулярного чемпионата Овечкин оформил всего два гола, что стало для него повторением его худшего старта в Национальной хоккейной лиге. Такой же старт хоккеист выдал в сезоне-2023/24, в котором в итоге забросил 31 гол в 79 матчах — антирекорд для россиянина в НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на домашней арене 6 ноября с «Сент-Луис Блюз». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит 3:30 по московскому времени.