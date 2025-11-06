Овечкин первым в истории НХЛ забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый исторический рекорд Национальной хоккейной лиги, забросив свою 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче против «Сент-Луис Блюз» 40-летний форвард отличился на 18-й минуте второго периода, став первым игроком в истории лиги, кому удалось достичь отметки в 900 голов за карьеру в «регулярке».

Ранее Овечкин уже превзошёл рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 шайбы. Теперь россиянин продолжает единолично удерживать статус лучшего снайпера в истории НХЛ.

Перед игрой с «Сент-Луисом» на счету капитана «Кэпиталз» было 7 (2+5) очков в 12 матчах сезона, а его команда занимала предпоследнее место в Восточной конференции.

Контракт Овечкина с клубом действует ещё один сезон. Сам хоккеист ранее отмечал, что пока не думает о продлении соглашения.

Овечкин начал профессиональную карьеру в московском «Динамо», где стал чемпионом России в сезонах 2005 и 2013 годов. С «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м и трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.