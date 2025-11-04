В Ростовской области выясняют причины ДТП с автобусом детской хоккейной команды

В Ростовской области прокуратура выяснит обстоятельства ДТП в Волгодонском районе, которое произошло накануне вечером с участием микроавтобуса, перевозившего детскую хоккейную команду. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате аварии есть пострадавшие и погибшие.

Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, участниками массового столкновения на ростовской трассе стали пять автомобилей. В медучреждение обратились шесть юных хоккеистов. Поврежденный транспорт отправлен на специализированную стоянку для проведения необходимых экспертиз.

Массовое ДТП с микроавтобусом, который перевозил 17 юных спортсменов, произошло 3 ноября.