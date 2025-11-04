Хоккеист из Екатеринбурга умер после матча

На ледовой арене «Локомотив» в Екатеринбурге в понедельник, 3 ноября, спустя 10 минут после матча скончался 39-летний спортсмен Александр Красовский, который играл в хоккейном клубе «Автопапы». Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили его друзья.

© Вечерняя Москва

Трагедия произошла после завершения матча Большой уральской хоккейной лиги, в котором «Автопапы» встретились с «Уральскими Волками». Сначала врач померил Красовскому давление, и у него «было все нормально». Через 10 минут мужчина потерял сознание, и примерно спустя час у него зафиксировали окончательную остановку сердца.

— Медик, который дежурил на этой игре, проводил реанимационные действия. Два раза запускали его, пока ждали скорую. Скорая приехала, тоже пытались реанимировать. Через 40 минут после первый реанимационных действий у него пропал пульс, — передает E1.ru.

21 сентября игрок хоккейного клуба «Люблино» Василий Карташов умер во время матча Регионального этапа дивизиона «Лига Надежды» в Москве. В пресс-службе лиги отметили, что спортсмен, который выступал за клуб с 2016 года, был надежным товарищем для партнеров по команде и душой коллектива.