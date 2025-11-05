Журналист прокомментировал уход нападающего Кравцова из «Ванкувера»

Шевченко об уходе Кравцова из «Ванкувера»: «Нет гарантий, что он вернется в «Трактор». Очень много «но»

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко поделился мнением об уходе Виталия Кравцова из «Ванкувера».

Ранее канадский клуб выставил 25-летнего форварда на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Сообщалось, что он подпишет трехлетний договор с «Трактором».

«Нет никаких гарантий, что Кравцов вернется в «Трактор». Очень много «но», – написал Шевченко в соцсетях.

В прошлом сезоне нападающий набрал 65 (33+32) очков в 85 играх за челябинский клуб с учетом плей-офф.

