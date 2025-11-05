Российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛ

Российский вратарь "Каролины" Петр Кочетков признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Кочетков отразил 25 бросков в гостевом матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:0). Россиянин провел первую встречу в нынешнем сезоне, до этого он не выступал из-за травмы.

Первой звездой дня признали американского нападающего "Анахайма" Каттера Готье, оформившего хет-трик и сделавшего результативную передачу в домашней игре с "Флоридой" (7:3). Второй звездой стал финский форвард "Далласа" Микко Рантенен, который отметился двумя голами и одним ассистом в домашней встрече с "Эдмонтоном" (4:3 Б).