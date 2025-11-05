Готье делит лидерство в гонке снайперов НХЛ

Форвард «Анахайма» Каттер Готье забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (7:3).

Он сделал 1-й хет-трик в лиге и был признан первой звездой встречи.

У 21-летнего форварда стало 16 (10+6) очков в 12 играх в текущем сезоне. Он делит 1-е место в гонке снайперов лиги с Коулом Кофилдом («Монреаль»), Джеком Хьюзом («Нью-Джерси»), Нэтаном Маккинноном («Колорадо») и Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон»).

Отметим, что американец стал 4-м в списке самых молодых авторов хет-трика в истории «Дакс». Его опередили Лео Карлссон (2023 год, 18 лет 319 дней), Сэм Стил (2019, 21 год 51 день) и Исак Лундстрем (2021, 21 год 115 дней).