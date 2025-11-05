Президент КХЛ порадовался, что Морозова не отстранили на 4 года за наркотики

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о разрешении ситуации с допингом у Ивана Морозова.

Ранее 25-летний нападающий «Спартака» был отстранен на месяц за положительную допинг-пробу на кокаин. Изначально ему грозила дисквалификация на 4 года.

«Хорошо отработали юристы, все‑таки ему грозило 4 года. Можно сказать, юристы сделали свое дело. Ждем его в строю в самое ближайшее время», – сказал президент лиги на форуме «Россия – спортивная держава».

