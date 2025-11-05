«Питтсбург» вызвал из АХЛ российского вратаря

«Питтсбург Пингвинз» объявил о изменениях в своем составе.

Вратарь команды Тристан Джарри был перемещен в список травмированных игроков. На его место в основном составе был вызван российский голкипер Сергей Мурашов. Важно отметить, что Мурашов ранее был удостоен звания лучшего вратаря месяца в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В текущем сезоне Сергей Мурашов провел семь матчей в рамках АХЛ, продемонстрировав высокий уровень игры. Его статистика включает отражение 93,1% бросков по воротам и коэффициент пропущенных шайб всего 1,73 за матч.

21-летний Мурашов пока не имеет опыта участия в матчах НХЛ. До этого он также провел 26 игр в лиге ECHL, где его показатель отраженных бросков составил 92,2%.

7 ноября «пингвины» сыграют против «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». Начало — в 03:30 по московскому времени.