Мостовой выступил за увеличение числа команд в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой на ежегодном форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что хотел бы видеть в РПЛ 18 команд.

В данный момент в РПЛ выступают 16 клубов.

— Всегда был сторонником того, чтобы в РПЛ было минимум 18 команд. У нас огромная страна. Но сейчас такое время, что трудно. При 18 клубах будет лучше, — передает слова Мостового корреспондент «Матч ТВ».

Ежегодный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

