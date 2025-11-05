ФХР разрабатывает проект развития дворового хоккея

Федерация хоккея России (ФХР) разрабатывает проект, связанный с развитием дворового хоккея. Об этом на сессии "Мировые тренды индустрии массового спорта: от любительских объединений до глобальных проектов" на международном форуме "Россия - спортивная держава" рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

"Конечно же, мы обращаем внимание на образование, но очень важное направление - массовость. Мы все прекрасно понимаем, что массовость - это фундамент нашего успеха. Так было раньше, и так будет всегда, - сказал Ротенберг. - Поэтому мы сейчас очень много внимания этому уделяем. Уже есть наработки с правительством Москвы, Московской области. Мы разрабатываем проект "Красная машина, двор", чтобы все наши дети имели возможность играть в хоккей".

