Президент КХЛ рассказал, когда «Торпедо» переедет на новую арену

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что «Торпедо» близко к переезду на новую арену. Ещё до завершения календарного года на новой арене в Нижнем Новгороде пройдёт матч МХЛ и будет протестирована работа всех служб.

«Всё идёт к тому, что торпедовцы перед Новым годом переедут на новую арену. Мы получили официальное письмо от «Торпедо» с датой, к которой все готовятся и стремятся. Будут тестовые мероприятия, сначала играют команды МХЛ — протестировать заполняемость трибун, работу служб, чтобы ничего не мешало проведению матчей КХЛ на самом высоком уровне», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.