Нападающий СКА рассказал о конфликте с Ларионовым

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о своих отношениях с главным тренером армейского клуба Игорем Ларионовым.

Ранее специалист несколько раз не включал игрока в заявку на матчи, а также критиковал рабочую этику хоккеиста.

«Никакого конфликта нет, конечно. Меня не задевает открытая критика Игоря Николаевича. Если так говорит, значит, возможно, так и есть. Я же не буду спорить. Каждый при своем мнении», — сказал Голдобин.

В текущем регулярном чемпионате 30-летний Голдобин провел 17 матчей и набрал 10 (3+7) очков. В среднем за игру форвард проводит около 14 минут. Показатель полезности хоккеиста составляет «+9».

Форвард перешел в СКА летом из «Спартака». Московский клуб поместил хоккеиста в список отказов, откуда его забрали армейцы. После перехода в петербургскую команду стороны подписали контракт до конца сезона-2027/28.

СКА занимает девятое место в Западной конференции, набрав 20 очков в 21 встрече.