Магнитогорский "Металлург" обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке в присутствии 5 205 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Ткачев (16-я минута) и Дмитрий Силантьев (24). У проигравших отличился Павел Коледов (14).

"Адмирал" продлил серию поражений в КХЛ до восьми матчей. Команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 16 очков в 20 матчах. "Металлург" с 36 очками после 23 встреч возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующем матче "Металлург" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром" 7 ноября. "Адмирал" в этот же день примет омский "Авангард".