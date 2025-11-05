«Амур» обыграл «Авангард»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

© ХК "Амур"

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд, которому ассистировали Джозеф Чеккони и Дамир Шарипзянов. Через несколько минут Никита Евсеев сравнял счёт. В середине второго периода «Амур» впервые в матче вышел вперёд в счёте благодаря голу Евгения Свечникова в большинстве. В концовке второго периода Эндрю Потуральски реализовал большинство в формате «4 на 3» и сравнял счёт. В овертайме победный гол забил Артём Шварёв в большинстве.