Тренер «Авангарда» прокомментировал поражение от «Амура»

Ги Буше об удалении «Авангарда» в овертайме с «Амуром»: «Не могу обвинять Костина, в НХЛ такая смена не является фолом. Нам надо было быть внимательнее»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился мнением об игре FONBET КХЛ с «Амуром».
Омский клуб уступил в овертайме со счетом 2:3. Решающий гол команда пропустила в меньшинстве после удаления за нарушение численного состава.
«Мы знали, что соперник выйдет с особым настроем и будет играть активно. Мы выглядели неплохо, у нас был шанс забрать два очка в овертайме. Что касается нашего удаления в овертайме, я не могу обвинять Костина, в НХЛ такая смена не является фолом. Соперник смог реализовать большинство. Нам необходимо было быть более внимательными, мы допустили ошибки, которые привели к этому результату», – заявил Буше.
