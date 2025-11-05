Вратарь подписал новый контракт с ХК ЦСКА

Серебряный призер Олимпиады вратарь Александр Самонов заключил новый контракт с московским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба агентства Winners, которое представляет интересы игрока.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. Самонов перешел в ЦСКА в результате обмена из уфимского "Салвата Юлаева" 2 ноября. Предыдущий контракт вратаря действовал до конца текущего сезона.

Самонову 30 лет, он выступал за "Салават Юлаев" с 2023 года. Ранее в КХЛ он играл за петербургский СКА, череповецкую "Северсталь" и подмосковный "Витязь". Вместе со сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В 2017 году Самонов с российской сборной выиграл хоккейный турнир Универсиады в Алма-Ате.