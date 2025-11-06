Кросби оценил свое соперничество с Овечкиным

Кросби о соперничестве с Овечкиным: «Здорово для хоккея и классно для раскрытия нашего потенциала. Так было и остается»
Вчера 40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. В ночь с 6 на 7 ноября «Кэпиталс» сыграют с «Питтсбургом».
Сидни Кросби прокомментировал противостояние с Овечкиным. Они встречались 98 раз в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.
«Было классно, что мы начали играть друг против друга, даже просто с точки зрения соперничества и раскрытия нашего потенциала. Думаю, это было здорово для хоккея и до сих пор остается. Когда он побил рекорд Гретцки, я сказал, что многие, включая меня и его самого, считали, что забить так много будет довольно сложно. Но он продолжает находить новые пути год за годом», – сказал Кросби.
Владимир Крамник: «Шахматы стараются поставить в один ряд с Dota или СS. В одной нише с TikTok мы многое потеряем в долгосрочном плане»
Йос Ферстаппен о Мекьесе: «Атмосфера в «Ред Булл» совершенно другая. Макс в надежных руках»
Тюкавин о баннере фанатов «Зенита»: «Просто посмеялся. У них вообще веселые болельщики, разминаться перед «Виражом» было классно»
Владимир Крамник: «Шахматы стараются поставить в один ряд с Dota или СS. В одной нише с TikTok мы многое потеряем в долгосрочном плане»
Йос Ферстаппен о Мекьесе: «Атмосфера в «Ред Булл» совершенно другая. Макс в надежных руках»
Тюкавин о баннере фанатов «Зенита»: «Просто посмеялся. У них вообще веселые болельщики, разминаться перед «Виражом» было классно»