Кросби оценил свое соперничество с Овечкиным

Вчера 40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. В ночь с 6 на 7 ноября «Кэпиталс» сыграют с «Питтсбургом».

Сидни Кросби прокомментировал противостояние с Овечкиным. Они встречались 98 раз в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.