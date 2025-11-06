Овечкин назвал особенным моментом 900-й гол в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин назвал особенным моментом достижение отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий спортсмена приводит агентство AP.

Овечкин стал первым игроком, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Достижение покорилось ему в игре с "Сент-Луисом" (6:1).

"Конечно, это огромная цифра, никто никогда не достигал ее в истории НХЛ, быть первым игроком, сделавшим это, - особенный момент, - сказал Овечкин. - Приятно, что все закончилось и я смог сделать это на домашней площадке, чтобы болельщики и моя семья могли быть здесь. Это очень здорово".

В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки (894).