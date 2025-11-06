Список бомбардиров в НХЛ впервые в истории возглавил тинейджер

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Сиэтл Кракен» (6:1). Канадский нападающий возглавил текущий список бомбардиров сезона. 19-летний нападающий набрал 21-е очко в сезоне и потеснил Коннора Макдэвида, который при равном количестве результативных действий провёл на одну встречу больше.

Селебрини стал первым тинейджером в истории НХЛ, возглавившим список бомбардиров на данном этапе сезона после 217 сыгранных матчей.

Также Селебрини установил рекорд франшизы «Сан-Хосе» по скорости достижения отметки в 50 ассистов в НХЛ. На это Маклину потребовалось 84 матча – на 27 меньше, чем предыдущему рекордсмену Сандису Озолиньшу.