«Динамо» отреагировало на 900-ю шайбу Овечкина в НХЛ

Пресс-служба московского футбольного клуба «Динамо» оценила юбилейную 900-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» забил гол в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

«ОВИ! ОВИ! ОВИ! Шайба в ворота «Сент-Луиса» стала для него 900-й в карьере! Великое достижение великого динамовца», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.