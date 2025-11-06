«Барыс» и 39-летний нападающий переподписали контракт

39-летний форвард Роман Старченко переподписал контракт с «Барысом» до 31 мая 2026 года.

Этот сезон FONBET КХЛ стал для игрока 18-м – он участвовал во всех регулярных чемпионатах лиги. В текущем сезоне Старченко провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) очко.