«Авангард» вывел нападающего из списка травмированных

«Авангард» вывел Якупова из списка травмированных. Форвард не играл с 15 сентября
32-летний нападающий «Авангарда» Наиль Якупов выведен клубом из списка травмированных.
Форвард не выходил на лед в матчах FONBET КХЛ с 15 сентября. В этом регулярном чемпионате на его счету 4 игры и 3 (1+2) очка.
В прошлом сезоне Якупов набрал 45 (21+24) очков в 56 матчах за «Авангард» с учетом плей-офф.
