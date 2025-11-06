«Авангард» вывел нападающего из списка травмированных

32-летний нападающий «Авангарда» Наиль Якупов выведен клубом из списка травмированных.

Форвард не выходил на лед в матчах FONBET КХЛ с 15 сентября. В этом регулярном чемпионате на его счету 4 игры и 3 (1+2) очка.

В прошлом сезоне Якупов набрал 45 (21+24) очков в 56 матчах за «Авангард» с учетом плей-офф.