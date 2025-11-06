Тренер «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал юбилейную шайбу Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал юбилейную шайбу Александра Овечкина в НХЛ. Российский нападающий «Вашингтона» забросил свою 900-ю шайбу в лиге в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1) броском с неудобной руки с острого угла.

«Думаю, это одно из многих качеств, которые он демонстрировал на протяжении своей карьеры снайпера, — разные способы, которыми он забивал голы. Это просто ещё один пример того, как нужно искать способы забивать голы. Шайбы ударяются о что-то и залетают в сетку. Следующее, что вы видите, — шайба уже в сетке, а на его счету 900 голов в НХЛ, это просто не укладывается в голове. Честно говоря, я думаю, что мы ещё не до конца понимаем, что он сделал за последние 20 лет. Думаю, потребуются годы размышлений, чтобы по-настоящему осознать, что произошло здесь за последние пару лет. В его возрасте он продолжает забивать голы», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.