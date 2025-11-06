Третьяк отреагировал на поступок вратаря в ситуации с голом Овечкина

Трехкратный олимпийский чемпион, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк понимает поступок вратаря "Сент-Луиса" Джордана Биннингтона, который пытался оставить у себя шайбу, заброшенную форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным. Об этом ТАСС рассказал Третьяк.

В четверг Овечкин забросил победную шайбу в ворота "Сент-Луиса" (6:1) и первым достиг отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. После этого Биннингтон пытался оставить у себя шайбу.

"Могу, конечно, его понять, думаю, он хотел оставить ее себе. Я бы тоже хотел иметь такую шайбу. Можно только представить, какую она имеет историческую ценность, так как 900 шайб больше никто не забивал. Возможно, эта шайба не будет принадлежать ни тому, ни другому, а потом будет где-то в музее", - сказал Третьяк.