Стало известно, сколько вратарь Самонов заработает за сезон в ЦСКА

Самонов получит 15 млн рублей от ЦСКА за этот сезон и 50 млн – за следующий («СЭ»)
Александр Самонов заработает 15 млн рублей за сезон в ЦСКА.
Вчера 30-летний голкипер, перешедший из «Салавата Юлаева» в результате обмена, подписал с армейцами новое соглашение до 31 мая 2027 года.
По информации «Спорт-Экспресса», Самонов получит 15 миллионов рублей в этом сезоне. В чемпионате-2026/27 его зарплата составит 50 млн рублей в год.
В текущей регулярке FONBET КХЛ на счету вратаря 14 матчей, в среднем 88,5% сэйвов и коэффициент надежности 3,12.
