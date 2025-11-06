Самонов получит 15 млн рублей от ЦСКА за этот сезон и 50 млн – за следующий («СЭ»)

Александр Самонов заработает 15 млн рублей за сезон в ЦСКА.

Стало известно, сколько вратарь Самонов заработает за сезон в ЦСКА
Вчера 30-летний голкипер, перешедший из «Салавата Юлаева» в результате обмена, подписал с армейцами новое соглашение до 31 мая 2027 года.

По информации «Спорт-Экспресса», Самонов получит 15 миллионов рублей в этом сезоне. В чемпионате-2026/27 его зарплата составит 50 млн рублей в год.

В текущей регулярке FONBET КХЛ на счету вратаря 14 матчей, в среднем 88,5% сэйвов и коэффициент надежности 3,12.

