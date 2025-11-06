Жена Овечкина сварила борщ для одноклубников хоккеиста

Анастасия Шубская, жена российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, приготовила борщ для игроков команды мужа. Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Шубская опубликовала в сторис снимок кастрюли с супом.

«Похоже, приготовление борща для всей команды перед игрой станет обязательным», — подписала она снимок.

6 ноября Овечкин отличился в домашнем матче против «Сент-Луиса». Хоккеист стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Рекорд хоккеиста оценил владелец клуба Тед Леонсис. Он отметил, что только Овечкину было под силу его достичь.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.