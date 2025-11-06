Защитник Рыков продолжит карьеру в «Амуре»

По информации Metaratings, 28-летний защитник Егор Рыков подпишет контракт с «Амуром» до конца этого сезона.

Рыков начал текущий FONBET чемпионат КХЛ в составе «Лады», но покинул клуб после 4 матчей. В конце октября он подписал пробное соглашение с «Трактором» и провел 3 игры за челябинцев.

За карьеру защитник сыграл 302 игры в регулярных чемпионатах КХЛ и набрал 60 (6+54) очков.