Защитник Рыков продолжит карьеру в «Амуре»

«Амур» подпишет контракт с Рыковым на год. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этом сезоне (Metaratings)
По информации Metaratings, 28-летний защитник Егор Рыков подпишет контракт с «Амуром» до конца этого сезона.
Рыков начал текущий FONBET чемпионат КХЛ в составе «Лады», но покинул клуб после 4 матчей. В конце октября он подписал пробное соглашение с «Трактором» и провел 3 игры за челябинцев.
За карьеру защитник сыграл 302 игры в регулярных чемпионатах КХЛ и набрал 60 (6+54) очков.
