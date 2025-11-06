Мостовой оценил 900-й гол Овечкина в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

© Соцсети

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал это достижение.

– Бесполезно чему-то удивляться, потому что Саша уже превзошел рекорд Уэйна Гретцки, который называли вечным. Уже придется придумать какое-то новое выражение вместо «вечный рекорд».

Никто не сомневался, что он будет еще устанавливать достижения. Каждая шайба, заброшенная им – это очередной рекорд, который много лет не будет побит. То, что он делает, – фантастика.

Я постоянно слежу за хоккеем, за НХЛ и слышу, что кто-то забросил 300, 400 шайб, и говорят, что это фантастическое достижение. А здесь 900! Это же уму непостижимо!

– Овечкину осталось побить еще один рекорд Гретцки по голам в регулярке и в плей-офф. До него осталось забросить 39 шайб.

– Забросит так забросит, не забросит – ничего страшного. Он уже установил все возможные рекорды. Фантастика! – сказал Мостовой.