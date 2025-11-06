Мостовой оценил 900-й гол Овечкина в НХЛ

Мостовой про 900 голов Овечкина: «Слежу за НХЛ. Говорят, что 300-400 шайб – фантастическое достижение. А здесь 900, уму непостижимо»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал это достижение.
– Бесполезно чему-то удивляться, потому что Саша уже превзошел рекорд Уэйна Гретцки, который называли вечным. Уже придется придумать какое-то новое выражение вместо «вечный рекорд».
Никто не сомневался, что он будет еще устанавливать достижения. Каждая шайба, заброшенная им – это очередной рекорд, который много лет не будет побит. То, что он делает, – фантастика.
Я постоянно слежу за хоккеем, за НХЛ и слышу, что кто-то забросил 300, 400 шайб, и говорят, что это фантастическое достижение. А здесь 900! Это же уму непостижимо!
– Овечкину осталось побить еще один рекорд Гретцки по голам в регулярке и в плей-офф. До него осталось забросить 39 шайб.
– Забросит так забросит, не забросит – ничего страшного. Он уже установил все возможные рекорды. Фантастика! – сказал Мостовой.
Роналду о том, почему не был на похоронах Жоты: «Не хожу на кладбища после смерти отца. Мне не нужно быть в первом ряду, чтобы меня увидели и похвалили – я все делаю за кадром»
Экс-тренер «Сибири» Епанчинцев возглавил АКМ. Тульский клуб идет 26-м в ВХЛ
«Бавария» – фаворит ЛЧ после 4-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Карабах» – 17-й
Роналду о том, почему не был на похоронах Жоты: «Не хожу на кладбища после смерти отца. Мне не нужно быть в первом ряду, чтобы меня увидели и похвалили – я все делаю за кадром»
Экс-тренер «Сибири» Епанчинцев возглавил АКМ. Тульский клуб идет 26-м в ВХЛ
«Бавария» – фаворит ЛЧ после 4-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Карабах» – 17-й