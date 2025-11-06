Стало известно, собирается ли «Трактор» обменивать нападающего

Челябинский «Трактор» не собирается обменивать нападающего Василия Глотова, об этом «Матч ТВ» заявил агент 28‑летнего хоккеиста Александр Черных.

Ранее Telegram‑канал «Два периода» сообщил, что ярославский «Локомотив» и ЦСКА заинтересованы в услугах Глотова.

— Буквально недавно общался с Волковым (генменеджер «Трактора»). Мне сказали, что «Трактор» пока никуда обменивать Глотова не собирается, — сказал Черных «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28‑летний Глотов провел за «Трактор» 24 матча и набрал 11 (5+6) очков.

