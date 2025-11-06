Экс-тренер «Сибири» возглавил АКМ

Экс-тренер «Сибири» Епанчинцев возглавил АКМ. Тульский клуб идет 26-м в ВХЛ

Бывший главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев возглавил АКМ из Olimpbet ВХЛ. Его помощниками будут Андрей Сапожников и Алексей Кривченков.

Тульский клуб занимает 26-е место из 32-х команд в регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ, набрав 18 очков за 20 матчей.

Епанчинцев работал в «Сибири» с лета 2024-го по начало октября 2025 года. Он был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды.

