«Два величайших хоккейных героя России». Владислав Гавриков — о Малкине и Овечкине
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высоко оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
«Я не хочу верить в то, что эпоха Малкина и Овечкина завершается. Просто не могу, потому что Ови и Джино всё ещё великолепны. Я хотел бы видеть их игру ещё много лет. Но это их выбор. Они так много сделали. Когда им придётся уйти, думаю, каждый российский игрок скажет им «спасибо». Они — два величайших хоккейных героя нашей страны. Все эти годы они показывали лучший российский хоккей болельщикам здесь и всем на родине. Они очень важны. Они показали нам, что значит быть лучшими. Они сделали в НХЛ то, о чём мечтают другие россияне: Ови со всеми своими голами, Джино со всеми кубками. Они сделали это вместе и друг против друга. Мы все это видели», — приводит слова Гаврикова The Athletic.