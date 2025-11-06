«Чувствую, что меня ждут». Сурин — о взаимодействии с представителями «Нэшвилла»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал о взаимодействии с представителями «Нэшвилл Предаторз». Напомним, «хищники» выбрали хоккеиста в первом раунде драфта 2024 года Национальной хоккейной лиги под общим 22-м номером.

«Я поддерживаю связь с их скаутом и тренером по развитию. Они пишут мне сообщения вроде «хорошая работа» и присылают видеозаписи моих смен. Думаю, они мной довольны. Чувствую, что меня ждут», — приводит слова Сурина RG.

В нынешнем сезоне КХЛ 19-летний Сурин провёл за ярославский клуб 22 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал девять результативных передач с 14 минутами штрафа.