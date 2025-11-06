«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Спартаком» в домашнем матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:2 (0:0, 4:0, 1:2). В составе победителей дубль оформил Максим Шалунов, также отличились Максим Березкин, Байрон Фрэз и Александр Полунин. У гостей две шайбы на счету Адама Ружички.

«Локомотив» (34 очка) одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» (27) — шестой.

В следующем матче ярославцы 8 ноября примут казанский «Ак Барс», а москвичи двумя днями позднее сыграют дома с новосибирской «Сибирью».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (0:0, 5:0, 0:2)

Голы: Шалунов, 23:47, 27:48. Берёзкин, 25:14 (бол.). Фрэз, 29:41. Полунин, 35:04. — Ружичка, 52:35, 59:47 (бол.).