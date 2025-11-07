Россияне набрали 4 очка в матче НХЛ между "Каролиной" и "Миннесотой"

"Каролина" обыграла "Миннесоту" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джексон Блейк (13-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (14), Шон Уокер (17) и Николай Элерс (21). У проигравших отличились Мэтт Болди (6, 21) и Брок Фабер (14).

Свечников набрал 4 очка (3 гола + 1 результативная передача) в 13 матчах текущего сезона. Российский защитник "Каролины" Александр Никишин, который ассистировал Свечникову, имеет в своем активе 7 (2+5) очков после 13 встреч. Также по результативной передаче в матче отметились нападающие "Миннесоты" Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко. На счету Капризова 19 (8+11) очков в 15 матчах, Тарасенко набрал 10 (2+8) очков в 15 играх.

"Каролина" занимает третье место турнирной таблицы Столичного дивизиона, набрав 18 очков в 13 матчах. "Миннесота" располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе с 13 очками после 15 встреч.

В следующем матче "Миннесота" на выезде сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс" в ночь на 8 ноября по московскому времени, "Каролина" днем позднее примет "Баффало".