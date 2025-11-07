Две передачи Овечкина не помогли его команде победить в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмотря на две голевые передачи форварда Александра Овечкина.

Команда уступила в гостях «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:5. У «Пингвинз» голевой передачей отметился россиянин Евгений Малкин. На его счету 3 гола и 17 передач в 15 матчах текущего сезона НХЛ.

В ходе первого периода матча на видеокубе транслировалось поздравление с 900-м голом Овечкина в чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин отличился в домашнем матче против «Сент-Луиса». Благодаря этому он стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.