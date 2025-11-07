Овечкин и Малкин обменялись формами после матча

По завершении матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбургом» и «Вашингтоном», Александр Овечкин и Евгений Малкин обменялись своими игровыми формами.

За матч нападающий «Питтсбурга» Малкин сделал один результативный пас, а Овечкин две голевых передачи. Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Питтсбурга».

Ранее на НХЛ Александр Овечкин забил свой 900-й гол. Это произошло в ходе матча «Вашингтон» — «Сент-Луис».