«Адмирал» и «Сибирь» обменялись хоккеистами

«Адмирал» и «Сибирь» произвели обмен, в результате которого во Владивосток из Новосибирска перебирается Никита Сошников. В обратном направлении — Семён Кошелев. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Отмечается, что с Никитой Сошниковым будет заключён контракт до конца сезона-2026/2027.

© Чемпионат.com

В прошлом сезоне Сошников провёл за «моряков» 57 матчей регулярного чемпионата и заработал 41 (22+19) очко. В плей-офф нападающий набрал 5 очков (3+2) в пяти матчах. Всего на счету Сошникова 435 матчей в КХЛ (106+133) и 90 матчей в НХЛ (8+8).

Семён Кошелев за 11 сезонов в Континентальной хоккейной лиге провёл 565 матчей, в которых набрал 221 (104+117) очко. До переезда во Владивосток Кошелев выступал за ЦСКА, «Авангард», «Металлург» и «Ак Барс».