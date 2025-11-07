Овечкин и Кросби в 99-й раз сыграли друг против друга

Александр Овечкин и Сидни Кросби в 99-й раз сыграли друг против друга в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Все идет к тому, что нынешний сезон станет последним в эпохальном соперничестве капитанов "Вашингтона" и "Питтсбурга".

Во время матча болельщики "Питтсбурга" (игра проходила в Пенсильвании - прим. ТАСС) отдали должное Овечкину, который днем ранее первым в истории регулярных чемпионатов лиги забросил 900 шайб. 40-летнему россиянину была устроена овация, однако героем матча стал все-таки Кросби, который помог своей команде победить (5:3). 38-летний канадец дважды забил в большинстве и стал второй звездой матча после одноклубника Брайана Раста, который набрал на очко больше капитана. Овечкин отметился двумя голевыми передачами, а после матча обменялся с форвардом "Питтсбурга" Евгением Малкиным игровыми свитерами. Прошедший матч стал 49-м, в котором Кросби и Овечкин вместе набрали очки.

На счету Кросби в 99 играх (в регулярных чемпионатах и плей-офф) против Овечкина 127 очков (48 шайб + 79 передач), тогда как Овечкин в этих играх набрал 103 (53+50) очека. Россиянин превосходит канадца пока только по голам, что неудивительно. В противостоянии команд лидирует "Питтсбург" - 56 побед против 43.

Канадцу понадобилось 15 матчей, чтобы достичь отметки в 10 голов за сезон, по этому показателю среди игроков в возрасте 38 лет и старше он находится на третьем месте, уступая Горди Хоу (12 игр в сезоне-1967/68) и Овечкину (14 игр в прошлом сезоне).

Кросби быстрее Овечкина вывел "Питтсбург" на топ-уровень

Наступает тот момент, когда спортивные показатели обоих звезд отходят на второй план. Соперничество игроков, которые играют за свои клубы на протяжении всей карьеры в НХЛ, скоро закончится. Кросби и Овечкин вместе пришли в лигу, но, вероятно, завершат карьеру в ней с разницей в несколько лет.

Контракт Овечкина с "Вашингтоном" закончится в конце текущего сезона. Не стоит тешить себя надеждами, что россиянин останется в НХЛ, поскольку нынешний сезон показывает, насколько ему непросто на льду. Да и сам Овечкин признавался летом, хоть и в шутку, что в 55 лет не готов играть на профессиональном уровне. Контракт Кросби с "Питтсбургом" истечет летом 2027 года, когда ему будет 39 лет.

Сравнивать Овечкина и Кросби по игре не стоит, поскольку они являются разноплановыми хоккеистами. Овечкин - это быстрота, резкость, скорость, бросок. Кросби - это интеллект, учитывая его позицию центрфорварда. Объединяет их нашивка капитана на свитере, громадный авторитет и признание как в своей команде, так и в лиге. Сложно будет представить лигу без них, когда оба завершат карьеру.

Если говорить о результатах друг против друга, то преимущество "Питтсбурга" с Кросби над "Вашингтоном" Овечкина видно невооруженным глазом. Это было видно и по титулам команд (три Кубка Стэнли у Кросби и один у Овечкина), и по положительной для "Питтсбурга" статистике встреч в плей-офф ("Вашингтон" из четырех противостояний выиграл одно - в чемпионском 2018 году). Кросби быстрее Овечкина вывел свою команду на чемпионский уровень.

На международном уровне преимущество также у канадца. Можно вспомнить разгром россиян с Малкиным и Овечкиным в составе в финале молодежного чемпионата мира в 2005 году и такой же печальный для отечественной команды результат в четвертьфинале Олимпиады 2010 года.