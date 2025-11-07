Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от игры Кравцова в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от игры Виталия Кравцова в КХЛ. Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард подпишет трёхлетний контракт с «Трактором».

