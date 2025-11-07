«Металлург» обыграл «Амур»

«Металлург» на выезде обыграл «Амур», у Канцерова гол и передача
Магнитогорский «Металлург» добился выездной победы над хабаровским «Амуром» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Лучший снайпер сезона Роман Канцеров отметился голом и результативной передачей, шайба для него стала 15‑й в этом чемпионате. Также у «Магнитки» забили Дмитрий Силантьев и Руслан Исхаков. Два голевых паса в активе Владимира Ткачева.
При счете 0:3 «Амур» отыграл одну шайбу, точный бросок нанес 21‑летний нападающий Александр Филатьев — это его дебютный гол за хабаровский клуб.
«Металлург» набрал 38 очков и по‑прежнему лидирует в Восточной конференции, «Амур» с 21 очком идет 7‑м на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Голы: Филатьев, 50:49. — Силантьев, 4:27. Канцеров, 7:56 (бол.). Исхаков, 15:43.