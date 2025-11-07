Тренер «Адмирала» рассказал, как команда провела время в боулинге

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о том, что команда решила поиграть в боулинг перед матчем с «Авангардом».

Сегодня «Адмирал» обыграл «Авангард» в овертайме (2:1) и прервал 8-матчевую серию поражений. В следующей игре, 9 ноября, клуб сыграет против «Трактора».

– Костюченок в том сезоне возглавлял «Амур», теперь он в штабе «Адмирала». В обеих командах были не очень результаты. Можно это назвать проклятьем Костюченка? И почему именно его вы решили позвать на пост помощника?

– Ну вот как мне ответить на этот вопрос? Он специалист. Он опытный тренер, поработал главным. Не так много специалистов имеют такой опыт. Он согласился помогать мне.

Смотрел только на усиление тренерского штаба, на работу с ребятами, их развитие. Как еще объяснить? Он работал со мной в чемпионский год в «Сарыарке», когда мы выиграли Кубок Петрова, он был помощником. Я его хорошо знаю. Здесь не в Костюченке дело.

– Как команда провела время в боулинге вчера?

– Ты артист, конечно (смеется). Завтра поедем в бильярд играть, приезжай. Сыграешь с нами.

Ну как-как? Нормально. Надо же иногда вожжи немножко отпускать. Надо иногда дать ребятам психологически расслабиться.

Ребята предложили – я поддержал эту идею. Вот видите, сработало. Завтра в бильярд поедем, – сказал Тамбиев.