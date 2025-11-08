СКА прервал победную серию московского "Динамо" в КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Джозеф Бландизи (23-я минута), Марат Хайруллин (31) и Тревор Мёрфи (58). У проигравших отличились Джордан Уил (7) и Дилан Сикьюра (45).

У "Динамо" прервалась шестиматчевая победная серия в КХЛ. В предыдущий раз бело-голубые проигрывали 20 октября в матче с ярославским "Локомотивом" (2:3). Петербургский клуб прервал серию из четырех гостевых поражений в КХЛ.

"Динамо" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 23 матчах. СКА набрал 24 очка в 23 играх и занимает 9-е место на Западе.

В следующем матче "Динамо" 10 ноября примет "Шанхай Дрэгонс", СКА в тот же день в гостях сыграет с омским "Авангардом".