«Лада» всухую обыграла минское «Динамо» и прервала победную серию белорусского клуба

Тольяттинская «Лада» одержала выездную победу над минским «Динамо» (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде счет открыл Георгий Белоусов, шайба осталась единственной в этой встрече. Голкипер «Лады» Александр Трушков отразил 49 бросков и впервые в этом сезоне сыграл «на ноль». Тольяттинцы, в свою очередь, нанесли по воротам Зака Фукале лишь 14 бросков. «Лада» набрала 17 очков и занимает 10‑е место в Западной конференции. «Динамо» потерпело первое поражение в семи последних встречах, с 31 очком команда идет 4‑й на Западе. Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо » (Минск) — «Лада» (Тольятти) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Голы: Белоусов, 8:08.