«Амур» дома обыграл «Автомобилист»

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Автомобилистом» проходил в Хабаровске и завершился победой хозяев (3:0).

Голкипер Максим Дорожко отразил все 39 бросков в створ. Победная шайба на счету Алекса Гальченюка.

«Амур» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 23 очка за 24 игры.

«Автомобилист» остался на четвертой строчке турнирной таблицы Востока, имея в активе 31 очко после 26 матчей.

11 ноября «Амур» дома сыграет с «Трактором», «Автомобилист» в тот же день проведет гостевой матч с «Адмиралом».