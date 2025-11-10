«Это было странно». Дюхайм — о «краже» Биннингтоном рекордной шайбы Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Брэндон Дюхайм назвал странной попытку вратаря «Сент‑Луис Блюз» Джордана Биннингтона «украсть» юбилейную шайбу форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.

На прошлой неделе Овечкин стал первым игроком в истории, забившим 900 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейную шайбу 40‑летний форвард «Вашингтона» забросил в ворота Биннингтона в победном матче регулярки (6:1).

— Когда я увидел запись, мне показались странными действия Биннингтона. Я не видел попытку похищения вживую. Все были сосредоточены на Ови и окружили его, а позднее я увидел видеофрагмент. Я просто подумал, что это было немного странно, и всё, — цитирует слова Дюхайма RMNB.

«Вашингтон» с 15 очками занимает 13‑е место в турнирной таблице Восточной конференции.