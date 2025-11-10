Выяснилось, на сколько «Трактор» сократил зарплату нападающему Светлакову

«Трактор» сократил Светлакову зарплату на 10 млн рублей, а не на 28 млн (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Трактор» сократил зарплату Андрею Светлакову на 10 млн рублей – с 75 до 65 млн.
Ранее сообщалось, что оклад нападающего при переподписании соглашения уменьшился с 70 до 42 млн рублей.
«42 млн – это оставшаяся часть, которую игрок должен получить до конца сезона», – написал Хайруллин в соцсетях.
В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ Светлаков провел 23 матча и набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 2».
