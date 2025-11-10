Журова оценила шансы на возвращение России на международные соревнования

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила шансы на возвращение сборных России на международные соревнования. В футболе, хоккее и других видах спорта запрет действует с 2022 года.

«УЕФА и ФИФА могут начать допускать наши детские, юниорские и молодежные команды. Уже и женскую команду допускали, но в итоге их не пустили в страну, которая проводила соревнования. И тогда решили, чтобы страны не бойкотировали соревнования, не допускать наших спортсменов. Но теперь пришло время им вернуться, также как и в хоккее. Может, начнут с юниорских команд», – сказала Журова.

