Журова оценила шансы на возвращение России на международные соревнования

Депутат Журова о бане России: «УЕФА и ФИФА могут начать допускать детские, юниорские и молодежные команды. Им пришло время вернуться, также как и в хоккее»
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила шансы на возвращение сборных России на международные соревнования. В футболе, хоккее и других видах спорта запрет действует с 2022 года.
«УЕФА и ФИФА могут начать допускать наши детские, юниорские и молодежные команды. Уже и женскую команду допускали, но в итоге их не пустили в страну, которая проводила соревнования. И тогда решили, чтобы страны не бойкотировали соревнования, не допускать наших спортсменов. Но теперь пришло время им вернуться, также как и в хоккее. Может, начнут с юниорских команд», – сказала Журова.
